В Екатеринбурге ФСБ перекрыла канал переправки нелегалов в Россию

Оперативники УФСБ России по Свердловской области пресекли канал незаконной легализации мигрантов, организованный двумя братьями - гражданами Таджикистана. Задержанные занимались внесением в паспорта иностранцев поддельных штампов пограничных органов ФСБ о пересечении государственной границы РФ без их фактического выезда с территории страны, изготовлением поддельных патентов, миграционных карт, разрешений на временное проживание и бланков уведомлений о прибытии в место пребывания, дающих основания для нахождения в России.Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области, в результате проведенных обысков по местам жительства и работы подозреваемых в Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлена лаборатория по изготовлению поддельных миграционных документов. Силовиками были изъяты поддельные дата-штампы пограничных пропускных пунктов, печати органов ЗАГС и учебных учреждений республики Таджикистан, порядка 50 поддельных патентов на работу, более 500 пустых бланков миграционных карт, ламинаторы, компьютерная техника с макетами электронных изображений документов, материалы для изготовления голограмм.По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). Фигурантам дела, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, грозит лишение свободы на срок до семи лет.Кроме того, с учетом того, что «братья-предприниматели» находились на территории России незаконно, в их действиях усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 322 и 327 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы» и «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков»).В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, пользовавшихся услугами задержанных, а также их проверки на причастность к деятельности международных террористических и экстремистских организаций.