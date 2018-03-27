Азербайджан станет страной — партнером форума «Большой Урал»

13:51 | 29.03.2018

На международном туристическом форуме «Большой Урал», который пройдет в Екатеринбурге 20–21 апреля, в качестве страны-партнера выступит Азербайджан. Напомним, что в 2016–2017 годах партнерами становились Казахстан и Белоруссия.



Азербайджан предложит путешественникам туры по Баку, Апшеронскому полуострову, городам Великого шелкового пути и другим местам.





Фото: titanium.lv