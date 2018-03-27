Куйвашев поручил разработать новые меры поощрения учреждений культуры

13:22 | 29.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов разработать дополнительные меры поощрения для учреждений культуры, получивших высокую оценку жителей. Также необходимо провести работу с лидерами антирейтинга.



— Опросы жителей Свердловской области показывают, что подавляющее большинство — 97 % — посетителей наших музеев, театров, выставочных залов, библиотек ставят положительную оценку работе учреждений культуры. Но это не повод расслабляться. Прошу глав муниципалитетов по итогам рейтинга оценки качества услуг в сфере культуры разработать дополнительные меры поощрения руководителей муниципальных учреждений культуры, получивших наивысшие оценки от жителей области, — сказал на заседании регионального правительства Евгений Куйвашев.



Отметим, что в Свердловской области находится более двух тысяч учреждений культуры. В прошлом году их число увеличилось на 18. По словам министра культуры региона Светланы Учайкиной, в рейтинге качества услуг лидируют в том числе Невьянский музей, Свердловская филармония, Ирбитский музей ИЗО, Бобровский дом культуры и Ивдельский историко-этнографический музей.



Также на заседании обсуждалось обеспечение безопасности в учреждениях культуры.



— Формализм здесь недопустим. Этот вопрос я буду держать под особым контролем. Трагические события в Кемерове стали горьким уроком, который никогда и нигде не должен повториться. Халатности и разгильдяйству не место там, где идет речь о безопасности людей, а коммерческая выгода не имеет права вставать в один ряд с жизнью и здоровьем человека, — заявил Евгений Куйвашев.