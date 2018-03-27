Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента екатеринбургской больницы № 14

13:04 | 29.03.2018

7 февраля в екатеринбургской городской больнице № 14 скончался один из пациентов — 35-летний Евгений Широков. По информации СМИ, мужчина умер от заражения крови после нескольких операций.



По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



— Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие медицинская документация, назначена и проводится судебная комплексная медицинская экспертиза в целях выяснения того, насколько полно, правильно, качественно и своевременно мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.





Фото: ural-meridian.ru