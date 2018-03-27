Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 марта 2018 года

12:44 | 29.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 28.03.2018 до 08:00 29.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 188 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 115 противоправных деяний. Из них: два убийства, четыре грабежа, 29 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, один угон автотранспорта, мошенничество, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе семь фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло три ДТП, в которых два человека погибли, еще пятеро пострадали.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 2200 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 44 сотрудника органов внутренних дел, 31 работник частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области