В Екатеринбурге разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления

12:43 | 29.03.2018

Уголовный розыск отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу разыскивает Александра Дмитриевича Ромакова 1975 года рождения. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.



— Разыскиваемый может передвигаться на автомашине «Тойота-Королла» темно-серого цвета, гос. номер В 217 УС 196 регион, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ромакова, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 3564215, 8 (343) 3564559 или 02. Конфиденциальность гарантируется.