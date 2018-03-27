В суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала семья из трех человек

12:39 | 29.03.2018

Следственным подразделением полиции Нижнего Тагила направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя 1999 года рождения, возбужденное по части 1 статьи 264 УК Российской Федерации — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью».



Напомним, что трагические события произошли в октябре 2017 года. В вечернее время несовершеннолетний на тот момент молодой человек, не имеющий водительских прав, управлял автомашиной «Джили-Эмгранд». Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Металлургов, в зоне действия знака, ограничивающего максимальную скорость до 40 км/ч, юноша не выполнил требование запрещающего дорожного знака и продолжил двигаться со скоростью порядка 85 километров в час. Когда двигающаяся впереди в попутном направлении пассажирская «Газель» остановилась, чтобы пропустить идущих по переходу пешеходов, лихач и не подумал сделать то же самое, он просто перестроился вправо и, съехав с проезжей части на обочину, сбил семью из трех человек, переходящую дорогу по пешеходному переходу.



Пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу. При обследовании у 11-летней девочки диагностировали перелом плеча и ключицы. Ее 43-летнему отцу повезло меньше: у доставленного в бессознательном состоянии мужчины была открытая черепно-мозговая травма. Мама девочки, к счастью, отделалась сотрясением головного мозга.



В тот же день сотрудники ГИБДД привлекли виновника ДТП к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: статье 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и статье 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).



На мать подростка, с ведома которой тот пользовался автомобилем, инспекторами по делам несовершеннолетних был составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ, за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.



Кроме того, в отношении самого виновника ДТП было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



По заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы, полученные потерпевшими в результате дорожно-транспортного происшествия, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.



Сейчас, в случае признания вины молодого человека в суде, лихачу грозит наказание до двух лет лишения свободы.



Фото: tagilka.ru