Для екатеринбурженки и ее сына, которые убили почтальона, запросили 30 лет на двоих

11:43 | 29.03.2018

В ходе судебных прений по делу убийства женщины-почтальона 17 февраля 2017 года государственный обвинитель запросил наказание для 64-летней екатеринбурженки и ее 30-летнего сына: 17 лет общего режима и 13 лет строгого режима соответственно.



Почтальона убили утром 17 февраля в квартире одного из домов на Самоцветном бульваре. По версии следствия, обвиняемые напали на женщину, которая пришла к ним, чтобы отдать пенсию. Мать ударила ее током при помощи электрошокера, а сын нанес ей несколько ножевых ранений, после чего женщину обмотали скотчем, полиэтиленовой пленкой, пакетами, веревкой. В итоге потерпевшая просто задохнулась. Ее тело перенесли на лестничную клетку этажом ниже.



Мать с сыном похитили 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другое имущество.



Следующее заседание по делу состоится 2 апреля, подсудимые выступят с последним словом.





Фото: weacom.ru