Эдуард Россель: «Отмена прямых выборов кажется мне вполне логичной»

10:59 | 29.03.2018

Бывший губернатор Свердловской области, член Совета Федерации России Эдуард Россель высказался насчет отмены прямых выборов главы Екатеринбурга.



«Местное самоуправление сегодня, к сожалению, не обеспечивается полностью финансами. Не имеет достаточных закрепленных налогов за своим бюджетом, чтобы не зависеть от областного. В этом вся проблема. Человек приходит к власти в результате народных выборов, а денег нет для того, чтобы выполнить все то, что он обещал людям. Поэтому отмена прямых выборов кажется мне вполне логичной», — передает слова Росселя ИА «Политика Сегодня».



В то же время сенатор отметил, что отмена прямых выборов — временная мера. Их можно будет вернуть, когда муниципалитет получит большую финансовую самостоятельность.



Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание Свердловской области законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Он предлагает систему, при которой главу будет избирать городская дума.





Фото: ok.ru