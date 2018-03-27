В Нижнем Тагиле злоумышленник связал мужчину и похитил из его квартиры компьютер

10:42 | 29.03.2018

В Нижнем Тагиле полицейские прибыли на вызов к дому на проспекте Строителей. Там на балконе был обнаружен 23-летний местный житель со связанными руками. Он пояснил, что накануне познакомился на улице с мужчиной, которого пригласил к себе домой для распития спиртного. Утром новый знакомый связал хозяина жилища и, похитив монитор от компьютера, скрылся.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, по данному делу задержан подозреваемый – 44-летний ранее судимый житель Невьянска. Он признал свою вину. Кроме того, установлена его причастность к другому преступлению: по версии следствия, в декабре 2017 года он сорвал с пьяного прохожего золотую цепочку.





Фото: dp.ru