В Нижней Туре на автостанции загорелся автобус

10:30 | 29.03.2018

Сегодня утром на территории автостанции в Нижней Туре загорелся автобус. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 07:21.



Водитель рейсового автобуса действовал крайне грамотно. Обнаружив возгорание, он вызвал пожарных, отогнал автобус в безопасное место и принял меры к тушению огня с помощью огнетушителя.



Прибывшие к месту происшествия 2 единицы техники и 6 человек личного состава подразделений МЧС в течение 2 минут справились с огнём.



В результате возгорания огнём повреждён кузов и заднее колесо автобуса Kia. Людей в автобусе, к счастью, не было. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.



Фото: svetogorsk.online