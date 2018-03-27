Екатеринбурженка отсудила у застройщика почти полмиллиона рублей

09:31 | 29.03.2018

Свердловский областной суд взыскал с застройщика ООО «Новый город» 483 тысячи рублей в пользу жительницы дома № 17 на улице Новгородцевой.



Данное решение принято в связи с ухудшением условий проживания, так как построенное ООО «Новый город» здание практически лишило солнца дом, в котором проживает женщина.



— Суд пришел к выводу об обоснованности требований истца: в связи с возведением ответчиком многоэтажного дома, при наличии достоверных данных об изменении продолжительности инсоляции и тем самым ухудшении условий проживания, установлении судом факта нарушения санитарных правил, ущерб в размере 483 000 руб. подлежит взысканию с ООО «Новый город» в пользу жителя, — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.





Фото: unikassa.ru