В ДТП на Тюменском тракте погибли два человека

09:10 | 29.03.2018

Сегодня ночью произошло ДТП на 103-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень: ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком. В результате погибло два человека и еще трое получили травмы.



Причины аварии устанавливаются.





Фото: informpskov.ru