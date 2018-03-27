Ночью на улице Кунарской в Екатеринбурге горела «ГАЗель»

08:55 | 29.03.2018

Сегодня ночью на улице Кунарской в Екатеринбурге загорелся автомобиль «ГАЗель». Сообщение поступило к пожарным в 03:24.



— На площади 2 кв. м поврежден моторный отсек автомобиля «ГАЗель». В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 5 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.