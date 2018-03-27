Зима не отступает: в Свердловской области может похолодать до -27 градусов

19:36 | 28.03.2018

Как сообщили в Уралгидромете, в Свердловской области предстоящей ночью резко похолодает. Температура воздуха на юге -7...-12, на севере -13...-18, при прояснении до -23, на крайнем севере до -27.



Ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юго-востоке до сильного, метели, днем переменная облачность, местами небольшой снег, на востоке до умеренного. На дорогах гололедица.



В Екатеринбурге ночью ожидается от -7 до -14 градусов по Цельсию.



Фото: kotkoshka.ru