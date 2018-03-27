В Свердловской области запустили проект по формированию инклюзивной культуры

17:24 | 28.03.2018

На Среднем Урале стартовал проект под названием «Творческая лаборатория социальной инклюзии», в котором принимают участие около 200 студентов и преподавателей Уральского государственного педагогического университета, а также около 50 специалистов и сотрудников организации «Благое дело», которая стала инициатором «лаборатории».



— «Творческая лаборатория социальной инклюзии» для студентов и преподавателей УрГПУ нацелена на формирование инклюзивной культуры студентов и преподавателей. Проект предполагает разные формы взаимодействия: встречи, экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты, — рассказала руководитель организации «Благое дело» Вера Симакова.





Фото: mamaplus.md