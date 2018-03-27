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17:18 | 28.03.2018

Природоохранная прокуратура внесла представление главе Среднеуральска за свалку химических отходов

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление главе Среднеуральска Владиславу Козлову по факту несанкционированного размещения отходов вблизи поселка Кирпичный. В январе местные жители обнаружили 8 пластиковых емкостей с сильно пахнущим веществом — как выяснилось, смеси отработанного индустриального масла с водой, которое относится к 3-му классу опасности. ЧП произошло в 250 метрах от действующей водозаборной скважины.

Как отмечают в прокуратуре, «конкретные меры, направленные на очистку захламленной территории, не приняты, наличие отходов создает угрозу загрязнения почвы, растительного покрова». По мнению надзорного ведомства, это стало возможным «по причине ненадлежащего осуществления должностными лицами Администрации городского округа Среднеуральск возложенных на них законом обязанностей».

В связи с этим прокуратура потребовала принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, что первая информация о бочках, от которых исходил сильный химический запах, появилась еще 31 января, и только в марте местные власти приступили к вывозу баков с утилизацией загрязненного снежного покрова.

© «Вечерние Ведомости»

 


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