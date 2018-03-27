Ремонт моста на Объездной дороге обойдется бюджету Екатеринбурга в 3,7 млн рублей

16:55 | 28.03.2018

На сайте госзакупок объявлен конкурс на проведение ремонта моста на пересечении Объездной автодороги и улицы Луганской. Заявки принимаются до 12 апреля.



Работы должны быть закончены до 10 июня. При этом подрядчик должен представить проект работ, а также согласовать ограничения движения на участке.



Ремонт обойдется бюджету уральской столицы в 3 млн 692 тысячи рублей.





Фото: kuznya.info