Временные трибуны «Екатеринбург Арены» демонтируют до конца 2018 года

16:10 | 28.03.2018

Временные трибуны «Екатеринбург Арены» демонтируют до конца текущего года, рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



Всего будет демонтировано 12 тысяч мест, по 6 тысяч с каждой стороны. Их планируется установить в другом городе, где есть футбольное поле.



Напомним, что реконструкция Центрального стадиона обошлась в 12,7 млрд рублей. Сейчас на трибунах может разместиться 35 тысяч зрителей.





Фото: zabivaka.news