Очередной суд о передаче РПЦ зданий трех колледжей в Екатеринбурге состоится 15 мая

15:42 | 28.03.2018

Заседание Арбитражного суда Свердловской области по иску Екатеринбургской епархии к областному министерству по управлению госимуществом назначено на 15 мая.



Напомним, что речь идет о передаче РПЦ помещений по адресам: проспект Ленина, 13, Декабристов, 58, и Декабристов, 83, где располагаются Свердловский мужской хоровой колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Екатеринбургский монтажный колледж.



Ранее епархии уже дважды отказали в передаче помещений. Основанием для этого послужило то, что на суде не был доказан факт нахождения в этих зданиях объектов религиозного назначения.





Фото: eanews.ru