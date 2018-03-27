Мандатная комиссия свердловского Заксобрания проголосовала за лишение Армена Карапетяна депутатских полномочий

15:33 | 28.03.2018

Сегодня, 28 марта, мандатная комиссия Законодательного собрания Свердловской области рассмотрела вопрос о лишении полномочий депутата Армена Карапетяна, который представил неполную декларацию о доходах за 2016 год. Наказать парламентария потребовала прокуратура.



Как стало известно veved.ru, члены мандатной комиссии проголосовали за то, чтобы рекомендовать ЗССО лишить Карапетяна полномочий депутата. Из четырех присутствующих на заседании «за» проголосовали трое (Алексей Коробейников, Александр Коркин и Виктор Якимов), «против» — один (Александр Ладыгин).



Окончательное решение будет принято 3 апреля на заседании Заксобрания. Народные избранники будут голосовать тайно, поэтому спрогнозировать решение достаточно сложно.



По некоторым данным, Армен Карапетян представил неполную декларацию об имуществе и доходах, не предоставив данные по своим несовершеннолетним детям, на которых, к слову, не было зарегистрировано никакого имущества. Есть мнение, что это было сделано не корыстно, а по невнимательности, что, впрочем, не освобождает от ответственности.