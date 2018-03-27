В Екатеринбурге запустили горячую линию по безопасности ТЦ

15:09 | 28.03.2018

Прокуратура объявила о запуске горячей линии по пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, которая будет работать в Екатеринбурге.



«Прокуратура г. Екатеринбурга в связи с проводимой проверкой по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности организовала прием обращений и информации от граждан на телефон горячей линии по номеру 229-59-24», — говорится в сообщении.



Напомним, что в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.



Отметим, что в Екатеринбурге работает 40 торгово-развлекательных центров.





Фото: sovkombank.info