Куйвашев и Якоб возложили цветы к временному мемориалу в память погибших в Кемерове

В Екатеринбурге прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерове. Цветы к временному мемориалу скорби на площади Труда принесли губернатор Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и другие.«Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня», настолько страшная, что боль от нее невозможно выразить словами. Скорбим. Мы всем сердцем с Кузбассом», – сказала Людмила Бабушкина.