Екатеринбургский Водоканал решил нанять коллекторов

14:13 | 28.03.2018

Екатеринбургский МУП «Водоканал» потратит пять миллионов рублей на коллекторов, которые займутся взысканием дебиторской задолженности с юридических лиц. Договор заключается на срок до 30 апреля 2019 года.



Речь идет о долгах по договорам на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод, типовым договорам холодного водоснабжения, типовым договорам водоотведения, единым типовым договорам холодного водоснабжения и водоотведения.





Фото: permcena.ru