Суд постановил взыскать с судимого топ-менеджера Екатеринбургского метрополитена Александра Мирошника 10 миллионов рублей

14:06 | 28.03.2018

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» выиграло иск о взыскании убытков с бывшего руководителя предприятия Александра Мирошника — ныне первого заместителя генерального директора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, Мирошник должен выплатить ЕМУП «ТТУ» 10 миллионов 97 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 75 тысяч рублей.



Изначальная сумма иска была 14 миллионов 796 тысяч рублей, но требования были удовлетворены лишь частично. Решение суда еще не вступило в законную силу.



Поводом для судебных разбирательств послужил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга, который в 2015 году признал Мирошника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Дело касалось покупки подержанных трамваев для ЕМУП «ТТУ», которое Мирошник возглавлял в 2010–2012 годах. По версии следствия, Мирошник приобрел выведенные из эксплуатации вагоны «Татра Т-3М СУ» в Белоруссии по завышенной цене. Переплата составила 14 млн рублей, а дополнительный капремонт вагонов обошелся ЕТТУ в 7 млн рублей.



Ему было назначено наказание в виде года лишения свободы, однако он был освобожден от него в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Сам Мирошник не признал факт совершения им недобросовестных действий, а напротив, считал, что спорные сделки являлись экономически обоснованными и представляли собой более эффективное вложение средств, чем приобретение новых трамваев отечественного производства и производства стран СНГ, предлагавшихся в 2010–2011 годах на российском рынке.



Любопытно, что при рассмотрении уголовного дела в ЕТТУ добивались полного оправдания Мирошника, так как не считали его виновным в причинении какого-либо ущерба, однако в мае 2017 года транспортники обратились в суд с требованием о взыскании убытков. Была назначена судебная финансово-экономическая экспертиза, которая и определила сумму ущерба.