На ликвидацию свалок в 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн руб.

13:48 | 28.03.2018

В 2017 году в Екатеринбурге ликвидировано 1002 несанкционированных свалки (почти 18 тысяч тонн мусора). В отношении нарушителей составлено 568 административных материалов и 124 протокола. Итоги работы в данном направлении обсудили на совещании под руководством главы администрации Александра Якоба.



В прошлом году на ликвидацию свалок было потрачено 11,2 млн рублей. В текущем году на эти цели направлено 11,7 млн. Выделение средств предусмотрено муниципальной программой «Экология и охрана окружающей среды на 2017–2020 годы».





Фото: 1tulatv.ru