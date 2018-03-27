В Свердловской области взрывают и режут лед

13:17 | 28.03.2018

Девять мостов в Свердловской области обработаны взрывным способом для обеспечения безопасности в период паводка. Специалисты использовали 600 кг взрывчатых веществ.



— Заряды закладывались с расчетом разрушения ледового покрова и ослабления нагрузки на мостовые конструкции, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Для безопасного прохождения ледохода используют не только взрывчатку, но и пилы, до 5 апреля лед распилят у восьми мостов.



Напомним, что, если не провести разрушение льда, он может снести мосты во время паводка.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области