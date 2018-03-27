Администрация Екатеринбурга закупит 50 единиц уборочной техники

12:56 | 28.03.2018

В 2018 году администрация Екатеринбурга собирается приобрести для города порядка 50 единиц уборочной техники: вакуумные и комбинированные дорожные машины, механизированные пылесосы и другую спецтехнику.



— В этом году мы приобретаем новую технику. В апреле должна быть первая поставка. Возможно, часть техники мы успеем задействовать уже во второй половине апреля. В этом году мы тратим 280 миллионов рублей на приобретение техники, — рассказал в эфире программы «Открытая студия» Александр Якоб.





Фото: special.ekburg.ru