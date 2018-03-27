На Урале проходят масштабные ракетные учения

12:37 | 28.03.2018

В Свердловской области начались масштабные учения ракетных войск стратегического назначения, в которых задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники, в том числе самые перспективные образцы, а также истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты Ан-30 и транспортно-боевые вертолёты.



— В учении на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО, — говорится в сообщении Минобороны РФ.





Фото: pokazuha.ru