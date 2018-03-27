В Екатеринбурге проверят пожарную безопасность школ и детских садов

12:17 | 28.03.2018

После кемеровской трагедии в Екатеринбурге решили проверить пожарную безопасность всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, сообщает «Вечерний Екатеринбург».



Для проверок будут созданы специальные комиссии.



25 марта при пожаре в Кемерове погибло 64 человека. Сегодня, 28 марта, объявлен национальный день траура.





Фото: mordovmedia.ru