Сына Шыхлински «приговорили» к 200 часам обязательных работ за езду без прав

12:15 | 28.03.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления ТС), Шыхлински Эмилю Шахиновичу. По одной версии, это сын известного на Урале азербайджанского предпринимателя Шахина Шыхлински, по другой — его полный тезка.



Указанное наказание назначено Шыхлински Э.Ш. за управление 10 октября 2017 года в 11:55 у дома № 49 по ул. Советской в Екатеринбурге автомобилем «Инфинити», будучи лишенным права управления автомобилем. Отметим, что сам Шыхлински просил назначить ему наказание в виде административного штрафа.



Известно также, что постановлением мирового судьи от 19 января 2017 года Шыхлински было назначено административное наказание по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения») в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления ТС на срок 1 год 8 месяцев.