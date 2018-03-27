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12:04 | 28.03.2018

В Среднеуральске сотрудник мэрии избил помощника депутата гордумы

В Среднеуральске сегодня утром около здания мэрии произошло нападение на помощника депутата городской думы. Как стало известно veved.ru, Александр Ч. снимал на сотовый телефон, как рабочие при помощи строительной техники демонтируют флаг Российской Федерации со здания администрации, при этом место проведения работ было никак не огорожено, что, по его мнению, могло повлечь опасность для пешеходов.



В Среднеуральске сотрудник мэрии избил помощника депутата гордумы


В ситуацию вмешался заместитель директора МКУ «Управление ЖКХ» Иван Голосов, который, выйдя из здания, направился к помощнику депутата, несколько раз ударил его и попытался выбить телефон из рук. Александр Ч. уже обратился с заявлением в полицию, а также в больницу — согласно справке хирурга, у него диагностированы ушибы и сотрясение.

© «Вечерние Ведомости»

 


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