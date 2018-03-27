Вчера на Серовском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода

12:03 | 28.03.2018

Накануне на 326-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП: микроавтобус Iveco, который ехал в сторону уральской столицы, сбил пешехода, шедшего по краю дороги.



В результате ДТП пешеход — 43-летний мужчина — скончался на месте происшествия. По данным фактам проводится проверка.



Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области