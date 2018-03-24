Больше, чем у Пугачевой: Николай Коляда рассказал о том, что ему начислили пенсию

21:19 | 27.03.2018

Известный уральский драматург Николай Коляда сообщил на своей странице в Facebook о том, что получил первую пенсию.



Режиссер написал следующее: «Пришли только что деньги на карточку. Я думал, что это зарплата из института, но там сказали, что ещё рано. Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка».



Драматург похвастался, что он получил больше, чем получает известная певица Алла Пугачева: «Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия. У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч».



Позже Коляда высказал сомнение: поступившая сумма может оказаться и не пенсией, а просто какой-то выплатой. Читатели микроблога высказали надежду, что скоро он поделится с ними и этими уточнёнными новостями.



Фото: kino-teatr.ru