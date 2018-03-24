Свердловская прокуратура начала проверки ТРЦ после пожара в Кемерово

18:18 | 27.03.2018

Прокуратура Свердловской области с привлечением территориальных органов МЧС России проведет проверки в торгово-развлекательных комплексах региона на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Такое поручение поступило от первого заместителя Генерального прокурора РФ Александра Буксмана в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы.



Как отмечают в пресс-службе ведомства, проверяющие, в первую очередь, обратят особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения в ТРЦ, доступность эвакуационных выходов. случае выявления нарушений закона прокуроры будут незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования.



Отмечается, что только в Екатеринбурге функционируют более 40 торгово-развлекательных центров.