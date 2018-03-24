Федеральному оператору связи доверили работу с транспортными «безопасниками»

18:08 | 27.03.2018

На Урале SIM-карты «включились» в работу по обеспечению транспортной безопасности. Уральский филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» и компания «МегаФон» объявили о сотрудничестве. Оператор выиграл конкурс на предоставление скоростного мобильного интернета для ведомства. Срок действия договора – до 1 декабря 2020 года.



Сотрудники ведомственной охраны Минтранса России по всей стране охраняют стратегически важные объекты транспортного комплекса, в том числе метрополитены, аэропорты, мосты, вокзалы, гидросооружения. На Урале под ведомственной охраной находятся более 70 важнейших объектов, в их числе: международные аэропорты Кольцово, Рощино, Челябинск а также все немеждународные аэропорты региона. Под наблюдением специалистов и объекты аэронавигации: командно-диспетчерские пункты, локаторы, без которых не может функционировать ни один аэропорт.



Согласно условиям контракта, все подразделения Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» связисты «МегаФона» обеспечат непрерывным, круглосуточным интернет-доступом для обмена данными со 120 мобильных устройств по сети 3G и 4G.



«Наиболее важные федеральные и региональные транспортные объекты находятся под государственной охраной. Мы обеспечиваем их безопасность не только силами сотрудников, но и с помощью технологий: устанавливаем инженерно-технические средства охраны – видеокамеры, системы охранно-пожарной и периметровой сигнализации. Мы регулярно совершенствуем систему, повышаем техническую защищенность объектов, и теперь оперативную загрузку важных данных, всю онлайн-работу доверяем скоростям «МегаФона», — отметил директор Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Константин Вольский.



«Ведомственная охрана — признанный эксперт в сфере охранных услуг. Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Тюмень, Курган, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Ялуторовск, Сургут, Тобольск, Воркута, Ухта - вот далеко не полный перечень подразделений УВО, где мы гарантируем высокое качество передачи данных. Пропускная способность нашей сети позволяет максимально быстро отправлять «тяжелые» файлы, даже при самых высоких нагрузках. Все подразделения надежно защищены от несанкционированных подключений», — отметил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.