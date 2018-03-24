С начала года в Свердловской области проведен капитальный ремонт 354 домов

17:42 | 27.03.2018

В 2018 году в Свердловской области по программе капремонта сдано 630 видов работ в 354 многоквартирных домах. Стоимость составила более 444 миллионов рублей.



На 165 объектах отремонтирована кровля, в 156 домах – водоснабжение, в 115 домах – электроснабжение, в 83 – водоотведение. После окончания отопительного сезона начнется ремонт фасадов и подвальных помещений.



О ходе выполнения работ рассказал генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов: «Фонд пересмотрел подходы к работе с подрядчиками - скорректированы и дополнены требования к конкурсной документации. С ноября 2017 года в работу Фонда внедрен новый программный комплекс «Око Капремонта», позволяющий исключить вероятность фальсификаций в отчетах организаций строительного надзора, а также получить возможность оперативного мониторинга сроков и качества работы подрядчиков».





Фото: sovetskaya-adygeya.ru