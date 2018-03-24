На Колмогорова в Екатеринбурге сгорел Subaru Forester

17:14 | 27.03.2018

Сегодня днем на улице Колмогорова в Екатеринбурге загорелся автомобиль Subaru Forester. По словам подписчика паблика «Инцидент. Екатеринбург», пожарные приехали через 13 минут, за это время от машины ничего не осталось.



— На площади 5 кв. м сгорел автомобиль Subaru Forester. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 11 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.