Екатеринбургская фан-зона ЧМ-2018 будет работать 25 дней

16:40 | 27.03.2018

Фан-зона чемпионата мира по футболу будет работать в Екатеринбурге 25 дней с учетом выходных, с 14 июня по 15 июля.



Напомним, что площадка разместится в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского. Она рассчитана на 17 тысяч человек. Здесь появится гигантский экран, по которому будут транслировать матчи, а также сцена, крытая зрительская трибуна, детская площадка, фуд-корт. Фан-зона будет открываться за два часа до начала трансляции. Особое внимание уделят обеспечению безопасности.



Напомним, что игры ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге летом. Начало будет положено 15 июня матчем Египет — Уругвай. Еще один матч состоится 21 июня между Францией и Перу. 24 июня в Екатеринбурге сыграют Япония и Сенегал, а 27 июня — Мексика и Швеция.





Фото: wikimapia.org