По делу о дисквалификации Александра Якоба сменился судья

16:20 | 27.03.2018

Сегодня Свердловский арбитражный суд возобновил дело УФАС в отношении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. При этом накануне заседания сменился судья: вместо Натальи Гнездиловой назначен Игорь Хачев. В качестве причины называется уход Гнездиловой на больничный.



Напомним, что ранее ФАС подала иск к сити-менеджеру. Причиной стали жалобы бизнесменов на отказ администрации включить их павильоны и киоски в схему размещения нестационарных торговых объектов.



По закону Якобу грозит до трех лет дисквалификации.