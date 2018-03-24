В библиотеке им. Герцена проходит весенняя выставка детских картин

16:02 | 27.03.2018

Весь март библиотеки им. А. И. Герцена и «Малая Герценка» принимают гостей на большой выставке картин, посвященной весне и Международному женскому дню. Ее подготовили ученики младшей и старшей группы изостудии «Кисточки и кляксы» и театрально-декоративной студии «Рукавичка» клуба «Фристайл».



Церемония открытия была торжественной: педагоги и заведующая библиотекой «Малая Герценка» Светлана Юрьевна Сильницкая вручили детям грамоты. Кульминацией праздника стала интеллектуальная программа на тему весны. Завершился вечер душевным и вкусным чаепитием.



Насладиться и оценить детское творчество можно до конца месяца по адресу: ул. Чапаева, д. 3.