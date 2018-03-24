Евгений Куйвашев поручил отменить все развлекательные мероприятия в Свердловской области в связи с трауром

15:55 | 27.03.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отменить все официальные развлекательные и праздничные мероприятия в регионе в связи с общероссийским днем траура.



Напомним, что Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура. На всей территории России будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и программы.