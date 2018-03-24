На Урале за два миллиона отремонтируют Дом купцов Ижболдиных

15:30 | 27.03.2018

В Екатеринбурге отремонтируют объект культурного наследия — Дом купцов Ижболдиных постройки XIX века. Конкурс размещен на сайте госзакупок.



Здание находится на пересечении проспекта Ленина и улицы Хохрякова. Подрядчик должен отремонтировать фасад, заменить водосточные трубы и покрасить стены. Работы должны быть закончены до конца мая текущего года.



Ремонт особняка обойдется в 2 миллиона рублей.





Фото: wikimapia.org