В Екатеринбурге проходит акция в память о погибших в Кемерове (ФОТО)

В центре Екатеринбурга проходит акция в память о погибших при пожаре в Кемерове. Десятки людей всех возрастов принесли цветы, свечи и игрушки к фонтану и памятнику основателям города у Исторического сквера. Многие пришли с детьми. Напомним, что в уральской столице сегодня объявлен траур.В акции приняли участие представители Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ». Ее руководитель Гузель Аиткулова выразила свои соболезнования семьям погибших.«Несмотря на то, что траур по ужасной трагедии в Кемерове все еще не объявлен по всей стране, каждый житель России скорбит и оплакивает погибших, потому что эта трагедия касается каждого, а погибшие дети - не чужие, они - наши, - отметила Гузель Аиткулова. - Мы надеемся, что все те, кто даже малейшим образом виновен в этом ужасном происшествии, будет жестоко наказан».Участники акции рассказали, что многие не могли скрывать эмоции и плакали.«Насчет этого происшествия складывается очень много споров: выдвигаются разные версии случившегося, озвучивают разные мнения о виновных в трагедии, но лично мне кажется, что это все похоже на лицемерие, - считает участница акции Анна. - Нужно понять и признать: виноват в какой-то мере каждый из нас. Многие говорят о том, что через пару недель об этой трагедии уже все забудут. Но я считаю, что эта боль из наших сердец не уйдет никуда. Искренне соболезную всем, кого затронула эта трагедия».25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Это один из крупнейших пожаров в России за последние 100 лет. В Кемеровской области и некоторых других регионах России объявлен траур.