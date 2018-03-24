В Екатеринбург приедет замминистра спорта РФ Павел Новиков

14:34 | 27.03.2018

Завтра в столицу Урала приедет заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, сообщает Департамент информполитики Свердловской области.



Планируется, что Новиков примет участие в расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. На заседании подведут итоги 2017 года.





Фото: bgtrk.ru