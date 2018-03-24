Уральский «черный лесоруб» изменил фамилию и внешность, чтобы избежать наказания

14:10 | 27.03.2018

В Нижнем Тагиле раскрыли уголовное дело по незаконной вырубке 30 кубических метров сосны. Информация о преступлении поступила в полицию в мае прошлого года. Ущерб оценили в 420 тысяч рублей.



Подозреваемым по делу является 29-летний уроженец Пригородного района, сейчас он задержан.



Как выяснилось, после совершения преступления мужчина переехал в Екатеринбург, сменил фамилию и внешность: отрастил бороду и перекрасил волосы в светлый цвет. Кстати, в 2015 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но был амнистирован.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области