Завтра в уральской столице стартует Неделя моды

13:51 | 27.03.2018

С 28 по 30 марта в Екатеринбурге пройдет традиционная Неделя моды, где будет представлена одежда от уральских дизайнеров.



Первый день отведен деловой программе, после чего будут проходить показы коллекций сезона весна-лето — 2018. Свои работы представят дизайнеры Людмила Кокорева, Елена Павлова, Людмила Энграф, торговые марки «Синички», KisLis и многие другие. Модели с подиума можно будет купить в шоурум.



— Нам бы не хотелось раскрывать все секреты до начала показов. Могу лишь с уверенностью сказать, что мы готовим действительно потрясающее шоу. Эта Неделя моды в Екатеринбурге сделает весну яркой, стильной и незабываемой! — отметила один из организаторов Марина Степура.





Фото: m.ngzt.ru