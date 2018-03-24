В соцсетях появилось видео с версией о теракте в ТЦ «Зимняя вишня»

13:37 | 27.03.2018

На видеозаписи действительно видно, как молодой человек подходит к зоне с батутами и что-то бросает, точнее, если присмотреться внимательнее, плескает, и уходит. Чуть позже именно в этом месте начинается горение.







Мы не специалисты и не берёмся судить, что это было. Думается, следствие внимательно просмотрит все видеозаписи и даст оценку каждой из них, в том числе и этой.



Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесший десятки жизней, начался в воскресенье, 25 марта, около 16:00. Ликвидировать его удалось только к 03:00 понедельника, 26 марта.



По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Ещё 15 человек находятся в больнице.