БЦ «Арена» и «Саммит» эвакуировали в Екатеринбурге

13:31 | 27.03.2018

Сегодня в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников бизнес-центров «Арена» и «Саммит». Как сообщают очевидцы в соцсетях, сработала пожарная сигнализация. В ГУ МЧС по региону отметили, что сообщений о пожарах не поступало. Скорее всего, эвакуации были учебными.



Напомним, что сегодня в уральской столице начинаются проверки противопожарной безопасности торговых центров. Первыми проверят «Гринвич» и «Пассаж».