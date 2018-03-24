В Екатеринбурге прошло заседание Совета общественной безопасности

13:09 | 27.03.2018

Сегодня глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб провел заседание Совета общественной безопасности. Обсуждались вопросы реализации концепции «Безопасный город», в том числе подключение систем видеонаблюдения мест массового пребывания к городской системе.



Речь идет о таких местах, как торговые центры, гостиницы, больницы, транспортные и другие объекты.



На данный момент подключены 540 камер видеонаблюдения. Планируется, что в начале мая эта цифра достигнет более 1,6 тысячи видеокамер.